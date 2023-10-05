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فتى يفاجئ الأميرة كيت بـ دغدغتها في خاصرتها

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
فتى يفاجئ الأميرة كيت بـ دغدغتها في خاصرتها
المواطن - فريق التحرير

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أظهر فيديو فتى يفاجئ الأميرة كيت أثناء زيارتها لمركز رياضي تقام فيه فعالية لرياضة الرغبي تشمل أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فعالية رياضية

وزارت الأميرة كيت مدينة هال، اليوم الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، الحائز على كأس العالم في هذه الرياضة.

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واقعة غريبة

وبينما كانت تتحدث إلى أحد الفتيان، جاء فتى آخر من خلف الأميرة كيت وأمسك بها من خاصرتها وكأنه يدغدغها، فتفاجأت بشكل ظاهر، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت له وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي وودود.

وخلال الفعالية، شاركت الأميرة كيت ببعض التمارين مع الفتيان الهواة والرياضيين المحترفين.

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