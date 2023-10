فتى يفاجئ الأميرة كيت بـ دغدغتها في خاصرتها

أظهر فيديو فتى يفاجئ الأميرة كيت أثناء زيارتها لمركز رياضي تقام فيه فعالية لرياضة الرغبي تشمل أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارت الأميرة كيت مدينة هال، اليوم الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، الحائز على كأس العالم في هذه الرياضة.

وبينما كانت تتحدث إلى أحد الفتيان، جاء فتى آخر من خلف الأميرة كيت وأمسك بها من خاصرتها وكأنه يدغدغها، فتفاجأت بشكل ظاهر، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت له وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي وودود.

وخلال الفعالية، شاركت الأميرة كيت ببعض التمارين مع الفتيان الهواة والرياضيين المحترفين.

Watch the moment a cheeky boy tickles the Princess of Wales during her visit to a sports centre for a rugby inclusivity day.

She was in Hull today to join some of England’s World Cup-winning wheelchair rugby league squad.

— Sky News (@SkyNews) October 5, 2023

— Sky News (@SkyNews) October 5, 2023