8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند فتى يفاجئ الأميرة كيت بـ دغدغتها في خاصرتها لمن الأفضلية في أكتوبر بديربي الاتحاد ضد الأهلي ؟ أزمة تلوح في الأفق بين النصر وبيتروس السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ممارسات استفزازية ضمك يستعيد عافيته في آخر جولتين بـ دوري روشن وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية خنفساء الفواكه الجافة تهدد محاصيل في السعودية محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
أظهر فيديو فتى يفاجئ الأميرة كيت أثناء زيارتها لمركز رياضي تقام فيه فعالية لرياضة الرغبي تشمل أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وزارت الأميرة كيت مدينة هال، اليوم الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، الحائز على كأس العالم في هذه الرياضة.
وبينما كانت تتحدث إلى أحد الفتيان، جاء فتى آخر من خلف الأميرة كيت وأمسك بها من خاصرتها وكأنه يدغدغها، فتفاجأت بشكل ظاهر، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت له وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي وودود.
وخلال الفعالية، شاركت الأميرة كيت ببعض التمارين مع الفتيان الهواة والرياضيين المحترفين.
Watch the moment a cheeky boy tickles the Princess of Wales during her visit to a sports centre for a rugby inclusivity day.
She was in Hull today to join some of England’s World Cup-winning wheelchair rugby league squad.
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— Sky News (@SkyNews) October 5, 2023