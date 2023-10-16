فوز ماجد عبدالله بجائزة الأفضل في آسيا 3 مرات يثير الجدل !

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دخلت جماهير الكرة السعودية في جدال قوي وذلك بعد نشر أحد البرامج الرياضية معلومة تُفيد بأن ماجد عبدالله نجم النصر السابق حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات.
الأمر تسبب في نقاش حاد بين الناقدين الرياضيين محمد العنزي وسامي الحريري، فقال الحريري المعروف بانتمائه لنادي الهلال: ” كيف يُمكن للاعب تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات في 3 أعوام، أن يُقال إنه نالها ولم نرَ صورة واحدة لهذا الإنجاز مع إن وقتها كانت المباريات تُنقل وكذلك نهائي كأس أمم آسيا 1984”.
وأضاف الحريري: “تلك الجوائز ليست رسمية وغير مُعترف بها”.
فرد العنزي بقوة على الحريري قائلًا: “يبدو أنك لم تر ماجد وكنت صغيرًا حينها هو حصل عليها 3 مرات وقولك بأن الجائزة استُحدثت يعني أن الجوائز التي فاز بها رسمية، من ينتقص من ماجد عبدالله فهو ناقص”.
وعلق الحريري قائلًا: “العيب إذا خرج من أهل العيب مو عيب”.
الإعلامي الرياضي والناقد سلطان الحارثي علق قائلًا: ” لأول مرة أشاهد برنامج يزور في التاريخ الرياضي، كيف تمت الموافقة على عرض تلك المعلومة بأن ماجد نال لقب أفضل لاعب في آسيا 3 مرات، هذا لا يمت للحقيقة بصلة”.
الجماهير انتقدت ذلك البرنامج واتهمته بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة.