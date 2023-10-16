Icon

التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر والجزائر Icon قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93 Icon التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي الاثنين المقبل Icon القنوات الناقلة لـ مباراة البوسنة ضد البرتغال Icon فوز ماجد عبدالله بجائزة الأفضل في آسيا 3 مرات يثير الجدل ! Icon مشروع الوادي يسهم بـ19 مليار ريال بالناتج المحلي ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين Icon مبيعات آيفون 15 الأسوأ في تاريخ أبل Icon محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر Icon 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها Icon ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الجماهير اتهمت أحد البرامج بنشر معلومات مضللة عن الأمر

فوز ماجد عبدالله بجائزة الأفضل في آسيا 3 مرات يثير الجدل !

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
فوز ماجد عبدالله بجائزة الأفضل في آسيا 3 مرات يثير الجدل !
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخلت جماهير الكرة السعودية في جدال قوي وذلك بعد نشر أحد البرامج الرياضية معلومة تُفيد بأن ماجد عبدالله نجم النصر السابق حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات.

ماجد عبدالله

الأمر تسبب في نقاش حاد بين الناقدين الرياضيين محمد العنزي وسامي الحريري، فقال الحريري المعروف بانتمائه لنادي الهلال: ” كيف يُمكن للاعب تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات في 3 أعوام، أن يُقال إنه نالها ولم نرَ صورة واحدة لهذا الإنجاز مع إن وقتها كانت المباريات تُنقل وكذلك نهائي كأس أمم آسيا 1984”.

قد يهمّك أيضاً
ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح

ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن

وأضاف الحريري: “تلك الجوائز ليست رسمية وغير مُعترف بها”.

فرد العنزي بقوة على الحريري قائلًا: “يبدو أنك لم تر ماجد وكنت صغيرًا حينها هو حصل عليها 3 مرات وقولك بأن الجائزة استُحدثت يعني أن الجوائز التي فاز بها رسمية، من ينتقص من ماجد عبدالله فهو ناقص”.

وعلق الحريري قائلًا: “العيب إذا خرج من أهل العيب مو عيب”.

الإعلامي الرياضي والناقد سلطان الحارثي علق قائلًا: ” لأول مرة أشاهد برنامج يزور في التاريخ الرياضي، كيف تمت الموافقة على عرض تلك المعلومة بأن ماجد نال لقب أفضل لاعب في آسيا 3 مرات، هذا لا يمت للحقيقة بصلة”.

معلومة غير دقيقة

الجماهير انتقدت ذلك البرنامج واتهمته بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق