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في معسكر المنتخب بالإمارات

فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة
المواطن - فريق التحرير

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حرص المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا على دعم وتحفيز مدافع الفراعنة وفريق الاتحاد، أحمد حجازي بطريقته الخاصة.

فيتوريا يدعم أحمد حجازي

ووجه فيتوريا دعوة لأحمد حجازي، للتواجد في معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم المقام حاليًا في الإمارات، كنوع من التحفيز له، نظرًا لتعافيه مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، وتجهيزه للمشاركة مع الاتحاد.

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روي فيتوريا
فيتوريا – المصدر @EFA

ووصل أحمد حجازي، اليوم الأحد، لمعسكر الفراعنة المقام في مدينة العين، وسيحضر المباراة الودية ضد المنتخب الجزائري، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد هزاع بن زايد.

وكان في استقبال حجازي الجهاز الفني، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، كما حرص اللاعبون على الاطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد يترقب عودة حجازي

واقترب حجازي من الدخول في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الاتحاد، حيث يعول المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، كثيرًا عليه، نظرًا لمعاناة الفريق دفاعيًا.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، ويتوقع أن يعود لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

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