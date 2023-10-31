سرد المستشار الأسري الدكتور بندر السلمان قصة امرأة طلبت الطلاق فجأة من زوجها بعد عودتها من السوق.

وقال السلمان في تصريحات إلى قناة المجد: إن القصة تعود لعام 1434 أو 1435 بعدما اتصل رجل به وأخبره بأنه أرسل زوجته لتقابل صديقاتها وعندما عادت قالت له: “طلقني” دون ذكر أي أسباب.

وتابع السلمان أن الزوج طلبه أن يأتي لمنزله لكن الوقت كان متأخرًا، فطلب منه أن يأتيه في اليوم التالي، وعندما حل الصباح أتاه الزوج والزوجة.

أسئلة للزوجة

ولفت السلمان إلى أنه طرح على الزوجة عدة أسئلة أولها عن الصلاة ردت: “أنعم وأكرم ما شاء الله” ثم عن إنفاقه فقالت: “كريم”، ثم وجوده بالمنزل قالت: “بيتوتي”، وتعامله مع أهلها قالت: “حبيب مع أهلي يحبهم ويحبونه” هل يضربك؟ قالت: “لا” هل يسافر بك؟ قالت: “خلال سنتين سفرنا عدة سفرات”.

وواصل السلمان أنه طلب من الزوجة العودة للمنزل والتفكر في الموضوع والاستخارة وسوف نحدد موعدًا آخر، وأشار إلى أن الزوجة في اليوم التالي تحدثت إليه وأخبرته بأنها لا ترغب في الجلوس معه.

وأردف السلمان أنه سألها عن خروجها مع صديقاتها فقالت له: إنهم صديقات الثانوي وتحدثت معهم عن حياتها وأسهبت في الحديث.

وأوضح أن الزوجة أخبرته بأنها بمجرد أن قالت اسم عائلة زوجها أمام صديقاتها بدؤوا يتغامزون فيما بينهن، وبدأن يعبن في زوجها وعائلته.