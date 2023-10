قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما

بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تصريف المزيد من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، صباح اليوم الخميس، لتواصل تحركًا أثار توترات بين الصين واليابان.

وبدأت اليابان في إطلاق الدفعة الثانية من المياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة النووية المحطمة في فوكوشيما، والتي ستستمر لمدة أسبوعين ونصف تقريبًا وتتضمن تصريف 7800 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في المحيط الهادئ ، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وستستمر عمليات التصريف لمدة 17 يومًا تقريبًا، وسيتم خلالها إطلاق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

Japan started releasing the second batch of treated radioactive water from a wrecked nuclear power plant in Fukushima, which will last for about two and a half weeks and involve 7,800 cubic meters of wastewater being discharged into the Pacific Ocean https://t.co/mUcJNK48PM pic.twitter.com/FVzFmoGKPF

