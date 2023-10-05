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مخاوف من تعرض الأسماك البحرية لخطر الإشعاع

قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما
المواطن - فريق التحرير

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بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تصريف المزيد من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، صباح اليوم الخميس، لتواصل تحركًا أثار توترات بين الصين واليابان.

تصريف المياه النووية

وبدأت اليابان في إطلاق الدفعة الثانية من المياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة النووية المحطمة في فوكوشيما، والتي ستستمر لمدة أسبوعين ونصف تقريبًا وتتضمن تصريف 7800 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في المحيط الهادئ ، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

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وستستمر عمليات التصريف لمدة 17 يومًا تقريبًا، وسيتم خلالها إطلاق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

مخاطر المياه النووية على بيئة البحار

وتقول هيئات نووية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة ليس لها تأثير يذكر على البشر والبيئة، ورغم هذا فإنها لا تزال تثير غضب بعض الجيران خاصة الصين.

وأدى تصريف الكمية الأولى للمياه في أواخر أغسطس الماضي إلى فرض حظر شامل من الصين على منتجات المأكولات البحرية اليابانية، إلى جانب تعرض شركات ومكاتب لسيل من المضايقات الهاتفية التي يعتقد أن مصدرها من الصين.

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