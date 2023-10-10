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قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، مشددًا على أنه تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء.

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ويتأثر دعم حساب المواطن بالعديد من العوامل، منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري، حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

التركيب العمري

ويقصد بالتركيب العمري الفئات العمرية التي يقع فيها التابعون، وقد تم تحديد فئتين عمريتين للتصنيف وهما الفئة العمرية فوق الـ18 عامًا من التابعين وبطبيعة الحال رب الأسرة والزوجة، والفئة الثانية تحت سن الـ18، فمثلًا لو حدث تغير في عمر واحد أو أكثر من التابعين وبلغ سن الـ18 يحدث تغير في دعم حساب المواطن بالزيادة.

ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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