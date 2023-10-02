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خلال مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه

كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وافتتاح سجله التهديفي في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

النصر يستضيف استقلال دوشنبه

ويستضيف النصر فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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النصر - دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو يسعى لتسجيل الهدف الأول

وتُعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه هي الثالثة لكريستيانو رونالدو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لعب مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق، والتي حسمها العالمي بنتيجة 4/ 2.

وشارك رونالدو بشكل أساسي في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد برسبوليس الإيراني، التي أُقيمت في طهران، وفاز بها العالمي بهدفين دون رد، إلا أن النجم البرتغالي لم ينجح في هز الشباك.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويأمل كريستيانو رونالدو أن يبدأ سجله التهديفي في دوري أبطال آسيا، بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مسيرة حافلة مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، ليكون الهداف التاريخي بـ140 هدفًا.

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى لافتًا مع النصر هذا الموسم، حيث قاده لحصد لقب كأس الملك سلمان للأندية، وتوج بجائزة هداف البطولة، كما أحرز 10 أهداف في دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة الهدافين بعد مرور 8 جولات.

رونالدو هداف البطولة العربية
كريستيانو – المصدر @GoalSA

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