كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وافتتاح سجله التهديفي في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

النصر يستضيف استقلال دوشنبه

ويستضيف النصر فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

كريستيانو رونالدو يسعى لتسجيل الهدف الأول

وتُعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه هي الثالثة لكريستيانو رونالدو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لعب مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق، والتي حسمها العالمي بنتيجة 4/ 2.

وشارك رونالدو بشكل أساسي في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد برسبوليس الإيراني، التي أُقيمت في طهران، وفاز بها العالمي بهدفين دون رد، إلا أن النجم البرتغالي لم ينجح في هز الشباك.

ويأمل كريستيانو رونالدو أن يبدأ سجله التهديفي في دوري أبطال آسيا، بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مسيرة حافلة مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، ليكون الهداف التاريخي بـ140 هدفًا.

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى لافتًا مع النصر هذا الموسم، حيث قاده لحصد لقب كأس الملك سلمان للأندية، وتوج بجائزة هداف البطولة، كما أحرز 10 أهداف في دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة الهدافين بعد مرور 8 جولات.