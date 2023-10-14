كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

الصحة: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى الوفاة الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان اذهب للصيانة فوراً.. 5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة على الطريق إصابة فيكتور أوسيمين أمام الأخضر تقلق نابولي وظائف بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأرقام تُنصف سالم الدوسري في صراع الأفضل بآسيا خليل الزياني يتصدر استفتاء أعظم المدربين في كأس آسيا فينيسيوس: بنزيما علمني الكثير
رفض نجم النصر والمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو تحديد موعد لإنهاء مسيرته واعتزال اللعب، مؤكدًا أنه يستمتع باللحظة الحالية.
وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار مع المنتخب البرتغالي ضد سلوفاكيا بالأمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وسجل هدفين، ليُساهم في فوزه بنتيجة 3\2، وتأهله رسميًا.
وتحدث كريستيانو رونالدو قائلًا: “الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر بحال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عامًا أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية”.
وواصل رونالدو قائلًا: “لا أفكر في المستقبل والاعتزال، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة، أحب اللعب للمنتخب البرتغالي، ولعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريقاً ممتازاً ومدرباً ممتازاً مثل مارتينيز”.
واستكمل رونالدو تصريحاته قائلًا: “آمل أن أكون في يورو 2024، لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي.. وآمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب مع المنتخب البرتغالي”.
وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص البرتغال، ليتم تكريمه قبل لقاء سلوفاكيا ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.