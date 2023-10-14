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متمنيًا المشاركة بـ"يورو 2024"

كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال
المواطن - فريق التحرير

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رفض نجم النصر والمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو تحديد موعد لإنهاء مسيرته واعتزال اللعب، مؤكدًا أنه يستمتع باللحظة الحالية.

كريستيانو رونالدو لا يُفكر في الاعتزال

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار مع المنتخب البرتغالي ضد سلوفاكيا بالأمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وسجل هدفين، ليُساهم في فوزه بنتيجة 3\2، وتأهله رسميًا.

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وتحدث كريستيانو رونالدو قائلًا: “الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر بحال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عامًا أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وواصل رونالدو قائلًا: “لا أفكر في المستقبل والاعتزال، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة، أحب اللعب للمنتخب البرتغالي، ولعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريقاً ممتازاً ومدرباً ممتازاً مثل مارتينيز”.

واستكمل رونالدو تصريحاته قائلًا: “آمل أن أكون في يورو 2024، لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي.. وآمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب مع المنتخب البرتغالي”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

200 مباراة دولية

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص البرتغال، ليتم تكريمه قبل لقاء سلوفاكيا ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.

كريستيانو رونالدو
تكريم كريستيانو – المصدر @Cristiano

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