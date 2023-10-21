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خلال مواجهة اليوم بدوري روشن

كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة ضمك اليوم.

كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة التألق

ويأمل كريستيانو رونالدو في العودة لهز الشباك مع النصر؛ بعدما غاب عن التسجيل أمام أبها، رغم قيامه بـ6 تسديدات، وفي المرة الثالثة التي يقوم فيها بهذا العدد من التسديدات في مباراة بدوري روشن دون أن ينجح في التسجيل.

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النصر متخصص ريمونتادا هذا الموسم

النصر متخصص ريمونتادا هذا الموسم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك واحدٌ من 3 فرق في دوري روشن السعودي سجّل ضدها كريستيانو رونالدو، هاتريك، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر منصة “إكس”.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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