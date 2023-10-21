كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة ضمك اليوم.

كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة التألق

ويأمل كريستيانو رونالدو في العودة لهز الشباك مع النصر؛ بعدما غاب عن التسجيل أمام أبها، رغم قيامه بـ6 تسديدات، وفي المرة الثالثة التي يقوم فيها بهذا العدد من التسديدات في مباراة بدوري روشن دون أن ينجح في التسجيل.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك واحدٌ من 3 فرق في دوري روشن السعودي سجّل ضدها كريستيانو رونالدو، هاتريك، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر منصة “إكس”.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.

النصر يُلاقي ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.