كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب شكاوى مستفيدي منصة إحكام .. متى يتم إصدار الصكوك؟ السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات الأمن العام والسجون على رتبة جندي للرجال يوم المعلم العالمي .. بكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً لكم
باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال شهر سبتمبر من عام 2023م (11154) حالة إسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكفاءة ومهنية، إذ تم نقل 5282 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة.
وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسيه وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة من خلال 36 مركزاً إسعافياً في المحافظة.
حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة حيث بلغت ( 9329) حالة إسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (1825).
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضاً معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى، إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.