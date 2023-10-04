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تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكفاءة ومهنية

كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال شهر سبتمبر من عام 2023م (11154) حالة إسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكفاءة ومهنية، إذ تم نقل 5282 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة.

تفاصيل البلاغات

وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسيه وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة من خلال 36 مركزاً إسعافياً في المحافظة.

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حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة حيث بلغت ( 9329) حالة إسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (1825).

استقبال البلاغات

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضاً معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى، إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.

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