كواليس العزل التاريخي لـ رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه

شهد مجلس النواب الأمريكي ليلة تاريخية خسر فيها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منصبه، بعد وقوفه أمام قرار إغلاق الحكومة الأمريكية، مما اضطره إلى دفع الثمن غاليًا قد يكلفه مسيرته السياسية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي. وأُعلن منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا، وسيستمر مكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد.

وتضاءلت فرص بقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في منصبه، بعدما تخلى عنه الديمقراطيون في تصويت أطلقه متشددون من حزبه الجمهوري للإطاحة به.

وخسر مكارثي المعركة من أجل مستقبل مسيرته السياسية، بعد أن قرر النواب طرد الجمهوري من منصب رئيس مجلس النواب، وأدى التمرد، الذي قاده النائب المحافظ المتشدد مات غايتز، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، إلى إحداث حالة من الفوضى في مجلس النواب.

وحظيت خطوة الإطاحة بمكارثي، بدعم من النواب اليمينيين المتشددين الذين أعربوا عن غضبهم من مكارثي لعمله مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة. ومع الأغلبية الهزيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب، بدا أن مصير مكارثي أصبح في أيدي الديمقراطيين، الذين اجتمعوا في اجتماع مغلق موسع أمس الثلاثاء لمناقشة الإستراتيجية، لكنهم قرروا في النهاية عدم إنقاذ مكارثي، بحسب “يو إس إيه توداي”.

وجاءت المعركة الأخيرة في النواب الأمريكي بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفيدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلًا في موقف مكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديمقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.

ولا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلًا من التدخل فيها.

ويتولى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية، منصب رئيس مجلس النواب مؤقتًا بعد الإطاحة بكيفن مكارثي. ويُعرف ماكهنري، بأنه أحد أقرب حلفاء مكارثي، ويتمتع رئيس مجلس النواب المؤقت بسلطات محدودة للغاية مقارنة برئيس مجلس النواب، لكنه سيرأس مجلس النواب حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وفقًا لموقع “يو إس إيه توداي” الأمريكي.

The House voted to oust Speaker Kevin McCarthy in a historic vote. It's a first in U.S. history. pic.twitter.com/PhFVqkE2T9

— USA TODAY (@USATODAY) October 3, 2023