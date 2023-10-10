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متحدثًا عن الفارق بين دوري روشن والدوريات الأوروبية

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال، عن الفارق بين دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية، كما حرص على الحديث عن زميله البرازيلي نيمار.

وتحدث كوليبالي لـ قناة Canal Sport قائلًا: “الدوري السعودي للمحترفين يختلف تمامًا عن الدوريات الأوروبية، دوري المحترفين السعودي صعبًا وأصبحت جودته عالية بعد انضمام المزيد من النجوم العالميين”.

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وأضاف مدافع الهلال: “لعبت في البطولة العربية قبل بدء دوري المحترفين السعودي، وهو الأمر الذي جعلني أُقيم الكرة السعودية والعربية بشكل عام، الدوري السعودي للمحترفين والكرة العربية مختلفة تمامًا عن الكرة الأوروبية”.

وتابع كوليبالي: “في البداية كنا نعتقد أن نيمار مغرور ولكن هذا ليس صحيحًا هو متواضع ولاعب رائع يريد فقط أن يشعر بقيمته وأن يُمنح الحب”.

نيمار في معسكر منتخب البرازيل

يذكر أن نجم الهلال كان انضم لمعسكر منتخب البرازيل، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخبي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة المنتخب الفنزويلي فجر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.

ثم سيواجه المنتخب البرازيلي بعد ذلك، منتخب أوروجواي فجر الأربعاء 18 أكتوبر في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة.

وفي توقف شهر سبتمبر الماضي، كان المنتخب البرازيلي فاز في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 على منتخب بوليفيا بخماسية لهدف، وفي لقاء الجولة الثانية فاز المنتخب البرازيلي على بيرو بهدف دون رد.

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