أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، كيف يتم تصنيف الأعاصير ووفق أي عنصر؟

تصنيف الأعاصير

وقال المسند في تدوينة له عبر منصة إكس: إنه يتم تصنيف الأعاصير وفقًا لدرجة سرعة الرياح، فعندما تبلغ سرعة الرياح من 63 إلى 118 كم في الساعة يطلق عليه عاصفة مدارية، ومن 119 إلى 153 كم في الساعة يطلق عليه إعصار من الدرجة الأولى.

وتابع: إذا بلغت سرعة الرياح من 154 إلى 177 كم في الساعة أصبح من الدرجة الثانية، ومن 178 إلى 210 كم في الساعة الدرجة الثالثة، ومن 211 إلى 250 كم في الساعة الدرجة الرابعة، فإذا بلغت سرعة الرياح أكثر من 250 كم في الساعة أصبح الإعصار في كامل قوته وخطورته، وصنف من الدرجة الخامسة وهي الأخيرة.

إغلاق ميناء صلالة العماني

ويتمركز إعصار تيج جنوبي غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل السلطنة 690 كيلومترًا، وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.

من جهة أخرى قررت إدارة ميناء صلالة العماني إغلاق الميناء مؤقتًا اليوم الأحد؛ لتأثر المحافظة بالإعصار تيج بعد إصدار الأرصاد الجوية العمانية تحذيرًا من اقترابه من سواحل سلطنة عمان.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الإعصار تيج يتمركز جنوبي غرب بحر العرب، وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين.