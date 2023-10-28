لا أهداف بين النصر والفيحاء في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والفيحاء

وحاول العالمي خلال الشوط الأول عبر هجمات كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب، إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويقود المباراة، طاقم تحكيم يوناني بقيادة أنستاسيوس سيديروبولس، ويساعده بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، الحكم الرابع تركي هشلان، حكم الفيديو أنخيلوس ليفانخيلو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويُعد لقاء اليوم، هو المواجهة السابعة لفوك رازوفيتش ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع فريقي الفيصلي والفيحاء.

ويرغب رازوفيتش مدرب الفيحاء، في تحقيق الفوز الأول أمام النصر، حيث إنه سبق وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، ما يُحفزه للظهور بشكل أفضل اليوم، وحصد نقاط المباراة من العالمي للمرة الأولى.

المواجهات السابقة

وخلال المواجهات السابقة، خاض الفريقان عشر مباريات، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 4 مرات، وخسر مرة واحدة.

وفي حال فاز النصر على الفيحاء سيصل للنقطة رقم 25 ويُصبح في وصافة دوري روشن.