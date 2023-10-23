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بعد تبادل الاشتباكات بين الجانبين

لحظة انفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تقطع بث مراسل على الهواء

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
لحظة انفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تقطع بث مراسل على الهواء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة انفجار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ مما أدى إلى قطع بث مباشر للقاء مع أحد المسؤولين في أعقاب الحرب المشتعلة بين حماس وحزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.

انفجار على الحدود

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اللحظة التي أدى فيها انفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى قطع مقابلة مع مسؤول إقليمي. واضطر رئيس مستوطنة مارجاليوت، إيتان ديفيد، إلى الهروب للاحتماء بعد أن تبادلت إسرائيل إطلاق النار مع جماعة حزب الله المسلحة.

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وتوسعت رقعة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مدى يزيد على 7 كيلومترات ليبلغ العمق في ضفتي الحدود، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة قبل 15 يومًا، مع ازدياد ترسانة الذخائر التي تستخدمها إسرائيل، ودخول الطائرات الحربية الإسرائيلية على خط القصف إلى جانب المسيّرات والقصف المدفعي، مما ضاعف أعداد قتلى الحزب خلال يومي السبت والأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 مقاتلًا.

الطيران الإسرائيلي

ودخل الطيران الحربي الإسرائيلي أمس السبت للمرة الأولى على خط الاستهدافات، حيث نفذ عددًا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، ليتكرر الأمر الأحد مع تنفيذه غارة شرقي بلدة عيترون، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجاء هذا التطور، بموازاة تطور آخر، تمثل في تنفيذ المسيرات الإسرائيلية غارات في منطقة جزين، للمرة الأولى مساء السبت الماضي، ردًّا على إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه مسيرات كانت تحلق في المنطقة.

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