لحظة انفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تقطع بث مراسل على الهواء

تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة انفجار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ مما أدى إلى قطع بث مباشر للقاء مع أحد المسؤولين في أعقاب الحرب المشتعلة بين حماس وحزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اللحظة التي أدى فيها انفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى قطع مقابلة مع مسؤول إقليمي. واضطر رئيس مستوطنة مارجاليوت، إيتان ديفيد، إلى الهروب للاحتماء بعد أن تبادلت إسرائيل إطلاق النار مع جماعة حزب الله المسلحة.

وتوسعت رقعة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مدى يزيد على 7 كيلومترات ليبلغ العمق في ضفتي الحدود، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة قبل 15 يومًا، مع ازدياد ترسانة الذخائر التي تستخدمها إسرائيل، ودخول الطائرات الحربية الإسرائيلية على خط القصف إلى جانب المسيّرات والقصف المدفعي، مما ضاعف أعداد قتلى الحزب خلال يومي السبت والأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 مقاتلًا.

This is the moment a blast at the Israel-Lebanon border interrupted an interview of a regional official.

Head of Margaliot settlement, Eitan David, had to run for cover after Israel traded fire with the Hezbollah militant group.https://t.co/E36zBa6Awd pic.twitter.com/fZ1usBMAng

— Sky News (@SkyNews) October 22, 2023