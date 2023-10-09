لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها

انهارت ممرضة فلسطينية، على الهواء، بعدما تلقت نبأ استشهاد زوجها في الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

انهيار ممرضة فلسطينية

وكانت القنوات الفضائية تبث تقارير مصورة من أحد المستشفيات الميدانية بينما كانت الممرضة تهرع إلى ابنتها لتعلمها أن زوجها ووالد ابنتها قد استشهد في العمليات.

وتساءلت الابنة عن حقيقة الأمر، لتؤكد لها الأم بالقول ” أبوك شهيد”، وتعانقت الأم والابنة للحظات لكن الأم لم تقوَ على الصمود فخارت قواها وانهارت ووقعت على الأرض وسط محاولة من أهالي المصابين والمرضى لمساعدتها على الوقوف.

560 شهيدًا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 560 وإصابة أكثر من 2900.

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، للجم عدوان الاحتلال المتصاعد على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.

وأكدت الوزيرة الكيلة في بيان أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم، مؤكدة ان ذلك خرقًا كبيرًا وواضحًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد خمسة من كوادرها، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.