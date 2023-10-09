كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين أمير سعيود الأكثر مراوغة بدوري روشن أكاديمية طويق تؤهل 300 مواطن في أكثر من 100 برنامج مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو
انهارت ممرضة فلسطينية، على الهواء، بعدما تلقت نبأ استشهاد زوجها في الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت القنوات الفضائية تبث تقارير مصورة من أحد المستشفيات الميدانية بينما كانت الممرضة تهرع إلى ابنتها لتعلمها أن زوجها ووالد ابنتها قد استشهد في العمليات.
وتساءلت الابنة عن حقيقة الأمر، لتؤكد لها الأم بالقول ” أبوك شهيد”، وتعانقت الأم والابنة للحظات لكن الأم لم تقوَ على الصمود فخارت قواها وانهارت ووقعت على الأرض وسط محاولة من أهالي المصابين والمرضى لمساعدتها على الوقوف.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 560 وإصابة أكثر من 2900.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، للجم عدوان الاحتلال المتصاعد على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.
وأكدت الوزيرة الكيلة في بيان أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم، مؤكدة ان ذلك خرقًا كبيرًا وواضحًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد خمسة من كوادرها، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.