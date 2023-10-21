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بعد 11 يوماً من الحصار

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
المواطن - فريق التحرير

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بدأت شاحنات الإغاثة والتي تحمل أطناناً من المساعدات الغذائية والطبية، المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي المصري وأكده مسؤول أمني.

دخول شاحنات الإغاثة لغزة

يأتي ذلك بعد 11 يوماً من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

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وقال بايدن أمس الجمعة إن أول عشرين شاحنة إغاثية ستدخل إلى قطاع غزة يوم غد السبت أو الأحد.

ونقل التلفزيون المصري مشاهد ولقطات، لعبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل. كذلك، أكد مسؤول أمني البدء في عملية عبور المساعدات.

وكان رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس قد قال إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر معبر رفح تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تفقد العمليات عند المعبر شخصيا “هذه ليست مجرد شاحنات بل هي طوق نجاة وتقيم الفرق بين الحياة والموت لكثير من الأشخاص في غزة”.

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