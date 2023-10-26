لحظة صدام مروعة بين راكب أمواج وحوت في وسط البحر

تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات تحبس الأنفاس لراكب أمواج أسترالي، لحظة اصطدامه بحوت أثناء ممارسته رياضته المفضلة في عرض البحر.

لقطات مروعة

ورصدت كاميرا مثبتة لحظات مروعة، عندما اصطدم بها الحوت، وسقط راكب الأمواج الأسترالي جيسون برين من مسافة 20 إلى 30 قدمًا تحت السطح عندما اصطدم به الحوت الأحدب أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج، بحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وأصيب راكب أمواج أسترالي بنوبة خوف وهلع، عندما صدمه الحوت ليسقط بعدها في البحر، وتم التقاط الحادث بالكامل عبر الكاميرا المثبتة على لوح ركوب الأمواج.

النجاة من موت محقق

وقال برين لوسائل الإعلام المحلية إنه كان يخشى على حياته لأن الحوت حاول سحبه إلى عمق البحر بواسطة المقود المربوط بساقه، إلا أن العناية الإلهية أنقذته بأعجوبة. وأضاف في مقطع الفيديو الذي يصور الحادث، بعد وقت قصير من عودته إلى السطح: “يا إلهي، لقد صدمني الحوت”.

وقال: “لحسن الحظ، شعرت بأن المقود انكسر ومن هناك خرجت من تحت جسد الحوت وتمكنت من الصعود إلى السطح”.