لحظة صدام مروعة بين راكب أمواج وحوت في وسط البحر

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46
تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات تحبس الأنفاس لراكب أمواج أسترالي، لحظة اصطدامه بحوت أثناء ممارسته رياضته المفضلة في عرض البحر.
ورصدت كاميرا مثبتة لحظات مروعة، عندما اصطدم بها الحوت، وسقط راكب الأمواج الأسترالي جيسون برين من مسافة 20 إلى 30 قدمًا تحت السطح عندما اصطدم به الحوت الأحدب أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج، بحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني.
وأصيب راكب أمواج أسترالي بنوبة خوف وهلع، عندما صدمه الحوت ليسقط بعدها في البحر، وتم التقاط الحادث بالكامل عبر الكاميرا المثبتة على لوح ركوب الأمواج.
وقال برين لوسائل الإعلام المحلية إنه كان يخشى على حياته لأن الحوت حاول سحبه إلى عمق البحر بواسطة المقود المربوط بساقه، إلا أن العناية الإلهية أنقذته بأعجوبة. وأضاف في مقطع الفيديو الذي يصور الحادث، بعد وقت قصير من عودته إلى السطح: “يا إلهي، لقد صدمني الحوت”.
وقال: “لحسن الحظ، شعرت بأن المقود انكسر ومن هناك خرجت من تحت جسد الحوت وتمكنت من الصعود إلى السطح”.