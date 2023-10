لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني

اشتعلت الضفة الغربية بعدد من المسيرات التي شارك فيها المئات من سكان رام الله، حيث انطلقت مسيرات في عدد كبير من المناطق بمختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

ورصدت لقطات بثتها قناة سكاي نيوز” البريطانية، خروج المئات إلى شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المئات في قصف على مستشفى في مدينة غزة.

وعلى الفور، شهدت المسيرات عددًا من الاشتباكات بين المحتجين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعد مأساة قتل 500 فلسطيني داخل مستشفى المعمداني.

