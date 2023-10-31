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توقف حركة السير في خمس مدن أخرى

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاضت الأمطار الغزيرة التي رافقت عاصفة عنيفة؛ مما تسبب في فيضانات شديدة شمال المدينة.

لقطات غرق ميلانو

وجرفت الأمطار صفوف السيارات في الشوارع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا في تلك المنطقة، إلا أن الصور والفيديوهات تكشف حجم الأمطار في تلك الشوارع الغارقة.

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وأظهرت لقطات من مدينة ميلانو الإيطالية شوارع المدينة مغمورة بالمياه بعد أمطار غزيرة وفيضان نهر سيفيزو، بحسب “يورو نيوز”.

تعامل السلطات مع الأحوال الجوية

وتعمل السلطات المحلية على التكيف مع الأحوال الجوية القاسية من خلال بناء المزيد من أحواض احتجاز المياه، للاحتفاظ بجزء من المياه بعدما غمرت الشوارع.

وقال ماركو جرانيلي، مستشار الأمن في بلدية ميلانو: “لم نواجه مثل هذه الفيضانات الكبيرة منذ عام 2014، وهذا يعني أنه يتعين علينا فتح الأحواض لاستيعاب مياه الأمطار”، وأضاف: “نحن نختبر المضخات ونعمل على إصلاح الأحواض”.

فيضانات تغمر 5 مدن إيطالية

أبلغت مدن أخرى في شمال إيطاليا عن حدوث فيضانات وعواصف مطيرة، بما في ذلك بارما وبياتشينزا ومناطق خارج جينوفا. وهناك خمس مناطق في حالة تأهب.

وتشهد مدينة البندقية ظاهرة “أكوا ألتا” التي تغمر قنوات المدينة. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتحسن الحالة على مدار اليوم. وستتحرك العاصفة نحو وسط وجنوب البلاد حيث يسود خريف حار على غير العادة، بينما سجلت باليرمو، اليوم الثلاثاء، 34 درجة مئوية، وروما 28 درجة مئوية.

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