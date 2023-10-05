لقطات لأسرع غواصة خاصة في العالم

كشفت صانعة الغواصات الهولندية “يو بوت وركس” عن أسرع غواصة خاصة خارقة خلال معرض موناكو الدولي للقوارب، بمظهر يشبه السيارات الرياضية.

أسرع غواصة بالعالم

ويمتلك محرك “سوبر صب” قوة دافعة تبلغ 100 كيلو واط تسمحله بالوصول إلى سرعة 10 عقد بحرية تحت الماء، بينما تستطيع المركبة الغوص إلى نحو 300 متر بزاوية انحدار تصل إلى 45 درجة والقدرة على إجراء انعطافات سريعة.

وأوضح روي هيجادرا مدير التسويق لدى يو بوت وركس، خلال المعرض، أن سرعة الغواصة تزيد بمقدار 7 عقد مقارنة بسرعة غواصة متوسطة، وأنها تمتلك القدرة على مجاراة سرعة المخلوقات البحرية الضخمة، بينما تساعدها قوتها الدافعة الكبيرة على مقاومة التيارات المائية.

قمرة القيادة

وتساعد قمرة القيادة الكبيرة المصنوعة من مادة الأكريليك النقي على رؤية المشهد حول الغواصة أثناء الإبحار من جميع الزوايا، بينما يعمل نظام التوجيه الخاص بالغواصة على تحقيق التكامل بين زعانف التوجيه، ونظام الدفع، لضمان سهولة التحكم في المركبة، كما تساعد الزعانف الخلفية للغواصة على التحكم في اتجاه القوة الدافعة للمحرك، بما يسمح لها بإجراء انعطافات حادة، وتغيير اتجاه الإبحار بسرعة.

وزودت الغواصة الجديدة بتقنيات الأمان العائمة الخاصة بشركة “يو بوت وركس” التي تحدد المسقط الرأسي لموقع الغواصة على سطح الماء، بينما يمكن إسقاط أوزان من المركبة بشكل يدوي لزيادة قدرتها على الطفو، والمساعدة في العودة إلى سطح الماء في حالة الطوارئ.