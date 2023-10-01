Icon

لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية Icon ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية Icon وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات Icon ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي Icon أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار Icon حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا قوة مواجهات دوري أبطال آسيا

لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على ثقته في قدرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على مواصلة نتائجه الإيجابية، وتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

النصر يُلاقي استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأول بارك في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في لاهاي

السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في...

مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا

مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

لويس كاسترو يؤكد قوة المباريات

وتحدث لويس كاسترو عن المباراة قائلًا: “جميع المباريات مهمة وحاسمة في دوري أبطال آسيا، لذلك هدفنا تحقيق الفوز غداً، وهذا الأمر يتطلب منا حسم الهجمات التي تتاح لنا بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع لويس كاسترو: “دائماً ما نلعب بأسلوب هجومي، وأنا أعطي اللاعبين الثقة للتقدم إلى الأمام، لذلك تحدث بعض الأخطاء الدفاعية، لكن في المقابل نحن نسجل أهدافًا كثيرة في المباريات، وهذا ما أرغب به”.

وأضاف لويس كاسترو: “أملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، لديهم شجاعة كبيرة وهم متعطشون دائماً لتحقيق الانتصارات، والأهم من ذلك أنهم يقدرون قيمة الفريق الذي يمثلونه”.

النصر - دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وبشأن إعادة اكتشاف محمد قاسم، قال لويس كاسترو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “حينما كنت أدرب شاختار أتحت الفرصة للاعبين في دوري الأبطال ولم يحلموا حينها بهذا الأمر، لذلك من معي سيجدون دائماً الفرصة”.

وتابع: “الفرصة ليس شرطًا أن تكون عبر المشاركة في المباريات بل أحيانًا أن أجعلك جزء من هذه المنظومة المميزة.. أواجه صعوبة كبيرة في اختيار اللاعبين قبل بداية المباريات، لأن الجميع يتدربون بجدية كبيرة، وأنا دائمًا أضع التشكيل بحسب الخصم وظروف اللقاء”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم