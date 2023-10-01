لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا

أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على ثقته في قدرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على مواصلة نتائجه الإيجابية، وتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

النصر يُلاقي استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأول بارك في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

لويس كاسترو يؤكد قوة المباريات

وتحدث لويس كاسترو عن المباراة قائلًا: “جميع المباريات مهمة وحاسمة في دوري أبطال آسيا، لذلك هدفنا تحقيق الفوز غداً، وهذا الأمر يتطلب منا حسم الهجمات التي تتاح لنا بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع لويس كاسترو: “دائماً ما نلعب بأسلوب هجومي، وأنا أعطي اللاعبين الثقة للتقدم إلى الأمام، لذلك تحدث بعض الأخطاء الدفاعية، لكن في المقابل نحن نسجل أهدافًا كثيرة في المباريات، وهذا ما أرغب به”.

وأضاف لويس كاسترو: “أملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، لديهم شجاعة كبيرة وهم متعطشون دائماً لتحقيق الانتصارات، والأهم من ذلك أنهم يقدرون قيمة الفريق الذي يمثلونه”.

وبشأن إعادة اكتشاف محمد قاسم، قال لويس كاسترو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “حينما كنت أدرب شاختار أتحت الفرصة للاعبين في دوري الأبطال ولم يحلموا حينها بهذا الأمر، لذلك من معي سيجدون دائماً الفرصة”.

وتابع: “الفرصة ليس شرطًا أن تكون عبر المشاركة في المباريات بل أحيانًا أن أجعلك جزء من هذه المنظومة المميزة.. أواجه صعوبة كبيرة في اختيار اللاعبين قبل بداية المباريات، لأن الجميع يتدربون بجدية كبيرة، وأنا دائمًا أضع التشكيل بحسب الخصم وظروف اللقاء”.