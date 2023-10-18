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بعد تعثره في أول 4 مباريات

مانشيني يُكرر انطلاقة 3 مدربين مع الأخضر

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
مانشيني يُكرر انطلاقة 3 مدربين مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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انضم المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى 3 مدربين سابقين للأخضر، عجزوا عن تحقيق الفوز خلال أول 4 مباريات.

مانشيني مع المنتخب السعودي

واختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، معسكر البرتغال بالخسارة ضد نظيره المالي بالأمس بنتيجة 3\1، عن طريق موسى دومبيا، هاماري تراوري ولاسين سينايكو، وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر.

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المنتخب السعودي الأول ومالي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتُعد هذه الهزيمة هي الثالثة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مانشيني، بعد خسارته ضد كوستاريكا بنتيجة 3\1، وكوريا الجنوبية بهدف نظيف في المعسكر الماضي، فيما تعادل إيجابيًا ضد نيجيريا في معسكر البرتغال.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

بداية مشابهه لـ3 مدربين سابقين

وكرر مانشيني، بداية 3 مدربين سابقين مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وهم؛ الهولندي فرانك ريكارد، البرازيلي ماركوس باكيتا، ومواطنه زي ماريو، بعدما فشلوا في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 مباريات مع الأخضر.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وبدأ ريكارد وباكيتا مشوارهما مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم بالخسارة في مباراة، والتعادل 3 مرات، فيما تلقى زي ماريو 4 هزائم متتالية.

ونجح ريكارد في تحقيق الفوز في مباراته الخامسة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فيما جاء أول انتصار للأخضر مع الثنائي البرازيلي خلال المواجهة السادسة.

المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا
باكيتا

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