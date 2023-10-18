مانشيني يُكرر انطلاقة 3 مدربين مع الأخضر

انضم المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى 3 مدربين سابقين للأخضر، عجزوا عن تحقيق الفوز خلال أول 4 مباريات.

مانشيني مع المنتخب السعودي

واختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، معسكر البرتغال بالخسارة ضد نظيره المالي بالأمس بنتيجة 3\1، عن طريق موسى دومبيا، هاماري تراوري ولاسين سينايكو، وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر.

وتُعد هذه الهزيمة هي الثالثة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مانشيني، بعد خسارته ضد كوستاريكا بنتيجة 3\1، وكوريا الجنوبية بهدف نظيف في المعسكر الماضي، فيما تعادل إيجابيًا ضد نيجيريا في معسكر البرتغال.

بداية مشابهه لـ3 مدربين سابقين

وكرر مانشيني، بداية 3 مدربين سابقين مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وهم؛ الهولندي فرانك ريكارد، البرازيلي ماركوس باكيتا، ومواطنه زي ماريو، بعدما فشلوا في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 مباريات مع الأخضر.

وبدأ ريكارد وباكيتا مشوارهما مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم بالخسارة في مباراة، والتعادل 3 مرات، فيما تلقى زي ماريو 4 هزائم متتالية.

ونجح ريكارد في تحقيق الفوز في مباراته الخامسة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فيما جاء أول انتصار للأخضر مع الثنائي البرازيلي خلال المواجهة السادسة.