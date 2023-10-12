Icon

حقيقة زواج جنى مقداد  Icon ما لا تعرفه عن ستيف سكاليز مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب الأمريكي Icon نادي برشلونة ينفذ وعده لـ جواو فيليكس Icon عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه مع النصر Icon فهد المولد يسعى لاستعادة بريقه مع الأخضر Icon السعودية حنان بلخي أول امرأة تتولى المنصب الأكثر صعوبة بمنظمة الصحة العالمية Icon تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية Icon بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام Icon توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد الأقصى للدعم Icon هروب العمالة المنزلية ظاهرة بحاجة إلى حسم وعقوبة رادعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حصل على أغلبية 113 صوتًا مقابل 99 لصالح منافسه

ما لا تعرفه عن ستيف سكاليز مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
ما لا تعرفه عن ستيف سكاليز مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

اختار المشرعون الجمهوريون، زعيم الأغلبية ستيف سكاليز كمرشحهم لمنصب رئيس مجلس النواب، ويسعى سكاليز لملء المقعد الشاغر بعد الإطاحة التاريخية بالنائب كيفن مكارثي الأسبوع الماضي.

تصويت الجمهوريين لصالح سكاليز

وقال الأعضاء الجمهوريون، في تصريحات نقلتها “سي بي إس نيوز”: إن سكاليز هزم رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، وهو أحد المحافظين المثيرين للجدل، في السباق على مقعد رئيس مجلس النواب، بأغلبية 113 صوتًا مقابل 99 صوتًا. واجتمع الجمهوريون في مجلس النواب خلف أبواب مغلقة لاختيار مرشحهم أمس الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة

القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة

خطة طموحة لـ Call of Duty

خطة طموحة لـ Call of Duty

ولكن سيظل سكاليز بحاجة إلى الحصول على 217 صوتًا من مجلس النواب بكامل هيئته من أجل تولي رئاسة مجلس النواب، والجمهوريون الذين صوتوا لصالح جوردان ليصبح المرشح ليسوا ملزمين بالتصويت لصالح سكاليز. وقال بعض أعضاء الحزب الجمهوري: إنه قد يكون هناك تصويت في قاعة مجلس النواب، على الرغم من أن آخرين اعترضوا على الإسراع في التصويت بعد وقت قصير من الاجتماع الداخلي للحزب.

موقف سكاليز من الحرب بإسرائيل

وقال سكاليز للصحفيين بعد الانتخابات المغلقة: “لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، ليس فقط في مجلس النواب من أجل هذا البلد، ولكننا نرى مدى خطورة العالم وكيف يمكن أن تتغير الأمور بهذه السرعة”.

وأشار إلى أن مجلس النواب يجب أن يتحرك بسرعة لانتخاب رئيسه رسميًّا؛ نظرًا للحرب في إسرائيل، مضيفًا: “نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نرسل رسالة إلى الناس في جميع أنحاء العالم مفادها أن المجلس منفتح ويناقش شؤون العالم أولًا بأول”.

مهمة صعبة أمام سكاليز بمجلس النواب

وقال سكاليز: إنه إذا تولى منصب رئيس المجلس، فإن مجلس النواب سيتخذ أولًا قرارًا يعلن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وسيواجه أيضًا مشكلة تحديد موعد نهائي يقترب سريعًا لتمويل الحكومة بعد أن أقر الكونجرس أواخر الشهر الماضي تشريعًا لإبقاء الوكالات تعمل حتى 17 نوفمبر وتفادى عملية إغلاق الحكومة.

ويحتل ستيف سكاليز، وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، الرتبة الثانية في قيادة الكتلة الجمهورية بمجلس النواب خلف مكارثي، حين كان رئيسًا لمجلس النواب.

معلومات عن ستيف سكاليز

ويشغل سكاليز مقعده في الكونجرس (مجلس النواب) منذ عام 2008 ممثلًا لدائرة لويزيانا الأولى. وكان قبلها عضوًا في مجلس نواب ثم شيوخ ولايته.

ووصف الرئيس ترامب سكاليز بـ”الصديق الحقيقي، والإنسان الوطني”، وسكاليز من قيادات الجمهوريين في مجلس النواب، فهو ثاني أرفع الشخصيات بالحزب الجمهوري بعد كيفن مكارثي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم