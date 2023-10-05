محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.