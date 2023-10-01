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قبل مباراة الغد بدوري أبطال آسيا

مدرب استقلال دوشنبه: النصر يمتلك هجومًا مرعبًا

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
مدرب استقلال دوشنبه: النصر يمتلك هجومًا مرعبًا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، يوري باتورينكو، على صعوبة مواجهة الغد ضد النصر.

النصر ضد استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأول بارك في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

يوري باتورينكو يؤكد صعوبة المواجهة

وقال مدرب استقلال دوشنبه الطاجيكي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “تنتظرنا مباراة ممتعة أمام فريق مميز، النصر لديه هجوم مرعب.. وبنسبة 99% سندافع غدًا”.

وتابع: “شاهدنا نهائي كأس العالم للأندية وكان هنالك فريق سعودي وهو الهلال أمام ريال مدريد والكل شاهد هذا النهائي الذي انتهي 5/ 3، وهذا دليل على قوة الدوري الذي زاد قوته بانضمام النجوم”.

يوري باتورينكو مدرب استقلال دوشنبه
جانب من المؤتمر

علي شيري يخشى ثنائية رونالدو وماني

ومن جانبه، قال نجم فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، علي شيري: “نخشى غدًا ماني ورونالدو.. أتابع الدوري السعودي للمحترفين، ولديهم العديد من النجوم وأعرف العديد من الأندية مثل الهلال والعالمي والاتحاد والأهلي، وسبق أن واجهنا الهلال في مواسم سابقة”.

كريستيانو رونالدو وساديو ماني
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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