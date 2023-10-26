مركز أبراج الساعة يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط لتجارة التجزئة

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شارك المركز التجاري لأبراج الساعة في مؤتمر الشرق الأوسط لتجارة التجزئة المقام في مدينة دبي وذلك بهدف تبادل الخبرات والصفقات التجارية من كافة أنحاء العالم.
حيث يعد المركز التجاري لأبراج الساعة أكبر مركز تجاري في مكة المكرمة وهو على امتداد لساحة الحرم المكي الشريف, يرتاده يوميًا ما يقارب حوالي 60 ألف مسلم من مختلف أنحاء العالم مما يعطيه تميزاً منفرداً كأكثر مركز تجاري في العالم يستقبل هذا التنوع من زواره, بطاقة تشغيلية متكاملة طوال الـ 24 ساعة.
ويشارك في هذا المؤتمر جهات دولية وعربية وخليجية ، حيث استشرفت أبراج الساعة أنها فرصة سانحة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام وخاصة أن السعودية تعد محطة لوجستية عالمية مهمة في ربط القطاعات الاقتصادية والصناعية العالمية والمحلية مع المستفيدين في أنحاء العالم.