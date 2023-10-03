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البرنامج أكد أن أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ تختلف من حساب لآخر

مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟!

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟!
المواطن - فريق التحرير

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شكا عدد من مستفيدي برنامج ريف تأخر وصول الدعم على الرغم من إعلان البرنامج إيداع الدعم لدورة الدفعة الـ 36 بتاريخ اليوم الثالث من أكتوبر.

متى ينزل دعم ريف؟

وقالت صاحبة حساب “أم وليد”، في رسالة لبرنامج ريف السعودية: “متى ينزل دعم ريف أنا ما نزلي شيء منذ أمس؟”.

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وكتب صاحب حساب “Ms”، رسالة حملت مضمون نفس الشكوى بسبب تأخر وصول الدعم بقوله : “الدعم ليش ما نزل إلى الآن؟”.

ورد برنامج ريف بقوله “مرحباً.. تم الصرف لدورة الدفع 36 بتاريخ 03-10-2023م، نشكر لكم تواصلكم”.

إيش الحل لتأخر وصول الدعم

وعبرت سارة الحربي عن غضبها بسبب تأخر وصول الدعم في رسالة قالت فيها: “طيب أنا ما نزل لي دعم إلى الآن إيش الحل؟!”.

وعلق برنامج ريف السعودية بقوله “مرحباً بك.. تم إيداع مبالغ الدعم وقد تختلف أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين من بنك لآخر، نشكر لك تواصلك.

وكتب نادية رسالة شكت خلالها من انخفاض الدعم بشكل مبالغ فيها حيث قالت: “ينزلي ٤٥٠٠ في الشهر هذا، بكمل سنة نزل بس ٥٠٠ ليش؟”.

ورد ريف السعودية بقوله “مرحباً بك.. فضلاً متابعة الحساب حتى نتمكن من التواصل عبر الرسائل الخاصة، نشكر لك تواصلك”.

الميزة النسبية لمنطقة مكة

في سياق متصل، أوضح برنامج ريف أن الميزة النسبية لمنطقة مكة المكرمة تشمل (مصنوعات ومنتجات الجلود، الثروة السمكية، الخل، المربيات، تجفيف الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات الدقيق، منتجات النحل والعسل).

الميزة النسبية للمدينة المنورة

وأضاف أن الميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة تشمل (مصنوعات ومنتجات الجلود، الثروة السمكية، المربيات، الخل، تجفيف الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، منتجات سعف النخيل، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل).

الميزة النسبية لمنطقة حائل

وأشار برنامج ريف إلى أن الميزة النسبية لمنطقة حائل تشمل (منتجات الألبان ومشتقاتها، الحرف اليدوية من الثروة الحيوانية، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، دبس التمور المحلية، منتجات سعف النخيل، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل).

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