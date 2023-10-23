مشاركة قوية لـ كبار المصرفيين والممولين في مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية

يعتزم العديد من كبار المصرفيين والممولين حضور مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر 2023، رغم تزايد عدم الاستقرار في المنطقة، حيث يتمتع المؤتمر بسجل قوي في جذب شخصيات اقتصادية مهمة حتى عندما تتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

سجل قوي لمبادرة مستقبل الاستثمار

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن المؤتمر الاقتصادي العالمي بالرياض، الذي يطلق عليه اسم “دافوس الصحراء”، يتمتع بسجل قوي في جذب الشخصيات المهمة في عالم المال، حيث يجذبهم الحجم الهائل لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد أحد أنشط صناديق الثروة السيادية في المنطقة ويرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واكتسبت أموال الشرق الأوسط أهمية متزايدة بالنسبة لمديري الأصول وشركات التأمين المصرفية في العامين الماضيين، حيث أصبح المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا حذرين وسط أسواق متقلبة ومخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب الصحيفة البريطانية.

حضور شخصيات بارزة

وسيشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة، ومنها محافظ صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار “FII Institute” ياسر الرميان، وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل رئيس مجموعة شركات “Carlyle” ديفيد روبنشتاين، وراي داليو من شركة “Bridgewater Associates”.

ويشارك أيضًا جيمي دايمون من رئيس شركة جي بي مورغان تشيس، ولاري فنك من شركة بلاك روك، وJane Fraser من مجموعة “سيتي”، وباتريس موتسيبي من رئيس شركة African Rainbow Minerals، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HSBC القابضة نويل كوين، ونيل شين من شركة Sequoia Capital، وديفيد سولومون من شركة Goldman Sachs وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وموكيش إمباني من شركة Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة “Standard Chartered” بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية.

الرياض مركز التحول الكبير بالشرق الأوسط

وقال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: “أتوقع أن تتناول جميع جلسات المؤتمر تأثير ما يحدث ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في أوكرانيا”. وأضاف: “من المهم معالجة تأثير الصراعات على الأعمال التجارية”.

وصرح بأن مبادرة مستقبل الاستثمار لا تزال تحظى باهتمام كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم للقدوم إلى المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة بالأوضاع الاقتصادية الجديدة بالشرق الأوسط. وأضاف: “الرياض هي المركز الجديد، إنها حقيقة، إنها مركز التحول الكبير بين الغرب والشرق، والشمال والجنوب”.

مشاركة واسعة لكبار الممولين

وقال أحد كبار المصرفيين في الشرق الأوسط في إحدى المؤسسات الأوروبية الكبرى لصحيفة “فايننشال تايمز”: “ستأتي جميع الأسماء البارزة في مجال الاقتصاد والاستثمار العالمي إلى الرياض”.

وتنطلق فاعليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض، وتتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

أجندة مبادرة الاستثمار

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تأتي تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.

ويتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.

الموضوعات المطروحة بمبادرة مستقبل الاستثمار

وسيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع، وستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في إفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية.