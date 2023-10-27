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تم الإتلاف وتطبيق الإجراءات النظامية

مصادرة 20 كيلو أطعمة فاسدة شرق بريدة

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
مصادرة 20 كيلو أطعمة فاسدة شرق بريدة
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت ‫أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شرق ‫بريدة الفرعية، الأسبوع الماضي، معملًا مخالفًا لتحضير الأطعمة، وتم مصادرة 20 كيلو من الأطعمة الفاسدة، وتم الإتلاف وتطبيق الإجراءات النظامية.

تكثيف الجولات

وأكَّدت بلدية الشرق بمدينة بريدة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحلات التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت ومواصلة الخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

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