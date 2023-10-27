مصادرة 20 كيلو أطعمة فاسدة شرق بريدة

السيسي بعد حادثي طابا ونويبع: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس 4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية، الأسبوع الماضي، معملًا مخالفًا لتحضير الأطعمة، وتم مصادرة 20 كيلو من الأطعمة الفاسدة، وتم الإتلاف وتطبيق الإجراءات النظامية.
وأكَّدت بلدية الشرق بمدينة بريدة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحلات التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت ومواصلة الخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.