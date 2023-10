مكارثي ينفي استقالته من مجلس النواب الأمريكي بعد العزل التاريخي

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول، كيفن مكارثي، أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، وأنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب بعدما تمت الإطاحة به في جلسة تاريخية الأسبوع الماضي.

وقال مكارثي، في أول ظهور له، اليوم الأحد، خلال حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية: إنه باقٍ في مكانه بمجلس النواب ولا يعتزم الاستقالة من مجلس النواب الأمريكي عقب الإطاحة به من منصب الرئيس، وأنه ليس لديه توقعات بشأن من سيربح التصويت القادم لحسم منصب رئيس مجلس النواب القادم؛ لأن الأمر متروك لتصويت النواب.

اتخذت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب خطوة تاريخية هذا الأسبوع لمعاقبة زعيمهم، مما أدى إلى دخول المجلس في حالة من الفوضى من خلال الإطاحة بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.

McCarthy weighs in on Trump's involvement in House speaker race https://t.co/ONyZNZs4Dx pic.twitter.com/EyY7ZboY2g

— CNN (@CNN) October 8, 2023