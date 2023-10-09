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جيم جوردان المرشح الأقوى للمنصب بعد دعم ترامب

مكارثي ينفي استقالته من مجلس النواب الأمريكي بعد العزل التاريخي

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
مكارثي ينفي استقالته من مجلس النواب الأمريكي بعد العزل التاريخي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول، كيفن مكارثي، أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، وأنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب بعدما تمت الإطاحة به في جلسة تاريخية الأسبوع الماضي.

حقيقة استقالة مكارثي

وقال مكارثي، في أول ظهور له، اليوم الأحد، خلال حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية: إنه باقٍ في مكانه بمجلس النواب ولا يعتزم الاستقالة من مجلس النواب الأمريكي عقب الإطاحة به من منصب الرئيس، وأنه ليس لديه توقعات بشأن من سيربح التصويت القادم لحسم منصب رئيس مجلس النواب القادم؛ لأن الأمر متروك لتصويت النواب.

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اتخذت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب خطوة تاريخية هذا الأسبوع لمعاقبة زعيمهم، مما أدى إلى دخول المجلس في حالة من الفوضى من خلال الإطاحة بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.

دعم ترامب لجوردان

ولم يؤد التصويت غير المسبوق للإطاحة بمكارثي إلا إلى مزيد من الاضطرابات في الأيام التي تلت ذلك، حيث واجه الجمهوريون تداعيات مجلس النواب بدون رئيس. يوم الخميس الماضي، فيما ترددت شائعات عن أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيسعى للترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وهي فكرة غير محتملة إلى حد كبير، حيث أعلن ترامب أنه لا يسعى إلا لمنصب رئيس البلاد، وأيد بدلًا من ذلك النائب جيم جوردان في منصب رئيس مجلس النواب، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وقالت صحيفة ذا هيل: إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أقحم نفسه في الانقسام بين الجمهوريين في مجلس النواب مع تدخله في النقاش حول من ينبغي أن يصبح رئيسًا للمجلس، وهي الخطوة التي رأت الصحيفة أنها تحمل مخاطر سياسية للأوفر حظًّا حتى الآن لنيل الترشيح الجمهوري في سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وكان ترامب قد أيد النائب جيم جوردان، لمنصب رئيس المجلس بعد الإطاحة بكيفين مكارثي. وهي الخطوة التي لو نجحت، سترقي واحدًا من أقوى حلفاء ترامب إلى المنصب الأعلى في مجلس النواب وتعزز موقف الرئيس السابق كشخصية مهيمنة في الحزب الجمهوري.

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