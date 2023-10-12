مليون و500 ألف شجرة في حقل مياه الشقيق

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قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني، بحضور رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالمحسن محمد الفريحي، ببدء أعمال تشجير حقل مياه الشقيق، وذلك استمراراً لحملة ” لنكن قدوة “لرفع نسبة الغطاء النباتي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
وتستهدف بيئة حائل من خلالها زراعة مليون وخمس مئة ألف شجرة داخل الحقل للاستفادة من المياه المرتجعة لري هذه المزروعات، لتحسين وتعزيز الصورة النمطية للموقع وبما يخدم عملية التشجير وزيادة المساحات الخضراء.