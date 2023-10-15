مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة إنجلترا ضد إيطاليا في الجولة الثامنة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

إنجلترا ضد إيطاليا

وتقام المباراة بعد غد في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية ” لندن”.

ويتنافس الفريقان على خطف بطاقة العبور لنهائيات كأس أمم أوروبا، حيث يتواجد المنتخب الإنجليزي حاليًا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، أما المنتخب الإيطالي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

إثارة في لندن

المباراة تحمل طابع الإثارة حيث يسعى المنتخب الإيطالي للثأر من خسارته في مدينة نابولي الإيطالية أمام المنتخب الإنجليزي يوم 23 مارس الماضي في الجولة الأولى من التصفيات، بينما يريد منتخب إنجلترا تأكيد فوزه على المنتخب الإيطالي في لندن والصعود لنهائيات اليورو رفقة منتخبي البرتغال وفرنسا.

وقبل مواجهة المنتخب الإنجليزي، حقق منتخب إيطاليا أمس فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه منتخب مالطا برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل اللاعبان جياكومو بونافينتورا ودومينيكو بيراردي الهدفين الأول والثاني للأتزوري في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب بيراردي في إحراز ثاني أهدافه الشخصية والثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ 65، ثم أضاف اللاعب دافيد فراتسي الهدف الرابع للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ92.