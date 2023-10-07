مورينيو: سترونني في السعودية في أقرب وقت

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو على أنه سيقوم بالتدريب في السعودية.

مورينيو متأكد من عمله بالسعودية

وتحدث مورينيو عن احتمالية عمله في الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: “بالتأكيد سترونني في السعودية، في أقرب وقت متاح.. أنا مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى، إلا أنني متأكد من اتخاذي هذا القرار”.

وتابع المدرب البرتغالي خلال تصريحاته لقناة “إم بي سي”، قائلًا: “في الوقت الحالي، أنا ملتزم بعملي في روما، وسأعطى كل شيء للفريق حتى آخر يوم.. لكن لا أحد يعلم المستقبل”.

وكان مورينيو قد تلقى عرضًا للتدريب في السعودية، إلا أنه فضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما لموسم آخر، بعدما قاده للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

دور رونالدو في التطور

وبشأن دور كريستيانو رونالدو في تطور الدوري، قال مورينيو: “كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورًا مختلفًا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقًا”.

واستكمل: “بدأ كثير من اللاعبين، ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم، في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضًا”.