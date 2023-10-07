Icon

مورينيو: سترونني في السعودية في أقرب وقت Icon ميندي يُنهي تفوق كريم بنزيما المستمر Icon آيات تطلق مشروعها النوعي مبادرة “الكتب القرآنية الناطقة” Icon القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج Icon ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية Icon حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن Icon عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد Icon عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة Icon جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق Icon إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مشيدًا بالدور الذي لعبه رونالدو

مورينيو: سترونني في السعودية في أقرب وقت

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
مورينيو: سترونني في السعودية في أقرب وقت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو على أنه سيقوم بالتدريب في السعودية.

مورينيو متأكد من عمله بالسعودية

وتحدث مورينيو عن احتمالية عمله في الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: “بالتأكيد سترونني في السعودية، في أقرب وقت متاح.. أنا مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى، إلا أنني متأكد من اتخاذي هذا القرار”.

قد يهمّك أيضاً
بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

الفيصل لـ عبدالله الشربتلي: “فخورين فيك يا بطل”

الفيصل لـ عبدالله الشربتلي: “فخورين فيك يا بطل”

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر romapress

وتابع المدرب البرتغالي خلال تصريحاته لقناة “إم بي سي”، قائلًا: “في الوقت الحالي، أنا ملتزم بعملي في روما، وسأعطى كل شيء للفريق حتى آخر يوم.. لكن لا أحد يعلم المستقبل”.

وكان مورينيو قد تلقى عرضًا للتدريب في السعودية، إلا أنه فضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما لموسم آخر، بعدما قاده للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر corrieredellosport

دور رونالدو في التطور

وبشأن دور كريستيانو رونالدو في تطور الدوري، قال مورينيو: “كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورًا مختلفًا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقًا”.

واستكمل: “بدأ كثير من اللاعبين، ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم، في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضًا”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة