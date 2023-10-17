Icon

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش Icon موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية Icon إيقاف 14 شخصاً احتالوا على مواطنين بحجة الاستثمار في العملات الرقمية Icon رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا Icon جماهير هولندا تدين بالفضل لـ فان دايك Icon موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية Icon صرف 48 مليون ريال لـ 8 آلاف مواطن استفادوا من دعم الشهادات الاحترافية Icon الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم Icon الصحة : لا تخدش لدغة بق الفراش Icon ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
بعد إقرار المحددات الجديدة للبرنامج

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم لمن تقدم باعتراض على نتائج الأهلية  بعد دفعة أكتوبر الجاري وتم قبول اعتراضهم.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد المتابعين قال فيه :” أنا رفعت اعتراض على الأهلية الخاصة بي وتم الموافقة عليها بس ما تم ايدع المبلغ ليه؟” وردت البرنامج بالقول: في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.

قد يهمّك أيضاً
الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

4 اتصالات لـ فيصل بن فرحان مع وزراء خارجية لمنع التهجير القسري لسكان غزة

4 اتصالات لـ فيصل بن فرحان مع وزراء خارجية لمنع التهجير القسري...

اعتراض الأهلية

يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

محددات الدعم

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

كما يمكن الاعتراض على مبلغ حساب المواطن في حالة كانت الدفعة صفر أو ناقصة ويتم الاعتراض من خلال الدفعات المالية بحسب الخطوات التالية :

  • الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
  • الانتقال إلى الدفعات المالية.
  • اختر نوع الاعتراض دفعة ناقصة أو صفر.
  • الضغط على تقديم اعتراض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق