موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم لمن تقدم باعتراض على نتائج الأهلية بعد دفعة أكتوبر الجاري وتم قبول اعتراضهم.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد المتابعين قال فيه :” أنا رفعت اعتراض على الأهلية الخاصة بي وتم الموافقة عليها بس ما تم ايدع المبلغ ليه؟” وردت البرنامج بالقول: في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.

اعتراض الأهلية

يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

محددات الدعم

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

كما يمكن الاعتراض على مبلغ حساب المواطن في حالة كانت الدفعة صفر أو ناقصة ويتم الاعتراض من خلال الدفعات المالية بحسب الخطوات التالية :