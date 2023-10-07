موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة آرسنال ضد مان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

آرسنال ضد مان سيتي

وتنطلق المباراة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الإمارات” معقل فريق آرسنال.

كما تُنقل مباراة آرسنال ضد مان سيتي عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , ARENA SPORT 1 HD PREMIUM SERBIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

وكان آرسنال تُوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أغسطس الماضي، على حساب مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وفي تلك المباراة، شهد الشوط الأول من الوقت الأصلي التعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4-1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

مباريات الجولة الثامنة

وكانت مباريات اليوم في الجولة الثامنة انطلقت بفوز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

وفي الغد، تُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بإقامة مباريات ” وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد أستون فيلا” و ” برايتون ضد ليفربول” و ” آرسنال ضد مانشستر سيتي”.