قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي الدحيل القطري مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وستنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS وSSC.
أصفر الرياض يحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الدحيل في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة.
العالمي كان فاز في أول جولتين على فريقي بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.
ويسعى العالمي للفوز غدًا للوصول للنقطة التاسعة والانفراد بـ صدارة المجموعة في أبطال آسيا.