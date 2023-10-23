موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي الدحيل القطري مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد الدحيل

وستنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS وSSC.

أصفر الرياض يحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الدحيل في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة.

العالمي كان فاز في أول جولتين على فريقي بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

العالمي يسعى للفوز الثالث تواليًا

ويسعى العالمي للفوز غدًا للوصول للنقطة التاسعة والانفراد بـ صدارة المجموعة في أبطال آسيا.