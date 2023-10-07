موعد مباراتي المنتخب السعودي في معسكر البرتغال

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة منتخبي نيجيريا ومالي وديًا في معسكر البرتغال خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك خلال فترة التوقف الدولية ضمن أجندة الفيفا.

وسيلعب الأخضر ضد منتخبي نيجيريا ومالي يومي 13 و 17 أكتوبر الجاري على الترتيب في ملعب ” بورتيماو”.

قائمة المنتخب السعودي

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني اختار قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال مكونة من: ” محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر الأخضر الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.