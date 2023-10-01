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بعد اهتمام ناديين سعوديين بضمه في صيف العام الحالي

موقف نجم إنتر ميلان من الانضمام لدوري روشن

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
موقف نجم إنتر ميلان من الانضمام لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي حدد موقفه النهائي حول الانضمام لـ دوري روشن بعد اهتمام ناديين من دوري المحترفين السعودي بالتعاقد معه.

ووفقًا لما ذكره موقع Foto Spor فإن مارتينيز أخبر إدارة إنتر ميلان برغبته في البقاء في صفوف الفريق وعدم الانتقال لدوري روشن في الفترة المقبلة.

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يذكر أن مارتينيز المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، نجح في تسجيل 9 أهداف حتى الآن مع الإنتر في الدوري الإيطالي متصدرًا بهم قائمة هدافي ” الكالتشيو”.

وكان مارتينيز سجل بالأمس أربعة أهداف في شباك فريق ساليرنيتانا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان في الصدارة 

وبعد فوز الإنتر، يتواجد في الصدارة برصيد 18 نقطة، ثم يأتي نادي ميلان ثانيًا برصيد 18 نقطة، نابولي ثالثًا برصيد 14 نقطة، يوفنتوس رابعًا برصيد 13 نقطة، أتالانتا خامسًا برصيد 12 نقطة، فيورنتينا سادسًا برصيد 11 نقطة، ليتشي سابعًا برصيد 11 نقطة، فروسينوني في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ساسولو تاسعًا ويملك 9 نقاط، تورينو عاشرًا ويملك 8 نقاط.

لاوتارو ماتينيز

وفي المركز الـ11 يأتي جنوى، ثم توجد أندية بولونيا في المركز الـ12 هيلاس فيرونا في المركز الـ 13، لاتسيو في المركز الـ14 ولكل منهم 7 نقاط، مونزا في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

وفي المركز الـ16 يتواجد روما برصيد 5 نقاط، أودينيزي في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط، ساليرنيتانا في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط وإمبولي في المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط، كالياري في المركز الـ20 والأخير برصيد نقطتين.

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

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