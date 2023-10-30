ميتروفيتش يضيف ثاني أهداف الهلال

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نجح النجم الصربي ميتروفيتش في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في شباك الحزم، وذلك خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل النجم الصربي الهدف الثاني في الدقيقة الـ80، بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ميشايل.
هدددددف!⚽
تمريرات هلالية🔥وميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/Q3ZiFcwkUm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023