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يتنافسان على جائزة الأفضل في سبتمبر

نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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طالب نادي الفتح، أندية دوري روشن السعودي، بدعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مراد باتنا في تصويت أفضل لاعب بالمسابقة خلال شهر سبتمبر.

نادي الفتح يُطالب الأندية بدعم باتنا

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وهما نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومراد باتنا.

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مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

وتفاعل حساب نادي الفتح الرسمي عبر منصة “إكس”، مع تنافس باتنا مع رونالدو على الجائزة، ونشر فيديو لشخص عليه شعار النموذجي يتحدث مع شخص آخر يحمل شعارات بقية أندية دوري روشن السعودي.

ويتحدث الشخص الأول في الفيديو ويطلب من أندية دوري روشن السعودي بضرورة دعمه، وعلق على المقطع قائلًا: “يبي له فزعة”، لتتفاعل الجماهير، ويصبح اسم نادي الفتح ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @SPL

أبرز أرقام رونالدو وباتنا

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال منافسات شهر سبتمبر، ليقود العالمي لتحقيق 4 انتصارات متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، خطف مراد باتنا الأنظار مع نادي الفتح في شهر سبتمبر، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، قاد بهم النموذجي لتحقيق 3 انتصارات، وخسر مباراة واحدة في دوري روشن السعودي أمام الاتحاد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

 

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