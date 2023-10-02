نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو

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طالب نادي الفتح، أندية دوري روشن السعودي، بدعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مراد باتنا في تصويت أفضل لاعب بالمسابقة خلال شهر سبتمبر.
وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وهما نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومراد باتنا.
وتفاعل حساب نادي الفتح الرسمي عبر منصة “إكس”، مع تنافس باتنا مع رونالدو على الجائزة، ونشر فيديو لشخص عليه شعار النموذجي يتحدث مع شخص آخر يحمل شعارات بقية أندية دوري روشن السعودي.
ويتحدث الشخص الأول في الفيديو ويطلب من أندية دوري روشن السعودي بضرورة دعمه، وعلق على المقطع قائلًا: “يبي له فزعة”، لتتفاعل الجماهير، ويصبح اسم نادي الفتح ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال منافسات شهر سبتمبر، ليقود العالمي لتحقيق 4 انتصارات متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
على الجانب الآخر، خطف مراد باتنا الأنظار مع نادي الفتح في شهر سبتمبر، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، قاد بهم النموذجي لتحقيق 3 انتصارات، وخسر مباراة واحدة في دوري روشن السعودي أمام الاتحاد.
يبي لها فــــزعــــة 😃#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL https://t.co/VCCU5sfm4I pic.twitter.com/lxgjMCO176
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) October 2, 2023