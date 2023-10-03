نتنياهو يسير على حبل سياسي مشدود سعيًا لتطبيع العلاقات مع السعودية

أثار حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعارضوه مخاوف بشأن شروط الاتفاق الذي تسعى إسرائيل لإبرامه مع السعودية، والذي سيتضمن تقديم تنازلات للفلسطينيين.

نتنياهو يسير على حبل مشدود

وقالت مصادر لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إنه مع تسارع المحادثات المتعددة الأطراف المعقدة بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين والإسرائيليين والفلسطينيين، أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي يسير على حبل مشدود لضمان الدعم المحلي لاتفاق سيعيد ترتيب الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة: إن أهمية الاتفاق مع السعودية تأتي من أن تطبيع العلاقات مع دولة يُنظر إليها على أنها واحدة من قادة العالم، الأمر الذي يمكن أن يشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، لكن حلفاء نتنياهو ومعارضيه على حد سواء لديهم تحفظات بشأن جوانب الصفقة، وفي الأسابيع الأخيرة رسموا خطوط المعركة الخاصة بهم من أجل مواجهة نتنياهو.

تنازلات للفلسطينيين

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، الذي يتولى فيه القوميون المتطرفون أدوارًا رئيسية، سيكون الجزء الأصعب في أي اتفاق مقبل هو تقديم تنازلات للفلسطينيين، وهو أمر قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون: إنه سيكون ثمن تطبيع العلاقات مع الرياض.

وأوضح المسؤولون الفلسطينيون لنظرائهم السعوديين والأمريكيين ما يريدونه من الاتفاق، بما في ذلك تجميد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون أن تكون قلب دولتهم المستقبلية، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على بعض الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن الدعم المالي.

إقامة دولة فلسطينية

ووفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات، لا يزال من غير الواضح ما هي الشروط أو المتطلبات التي تسعى إليها الولايات المتحدة والسعودية من أجل إبرام الاتفاق الأمني، بحسب “فايننشال تايمز”.

ومن وجهة نظر الصحيفة، فإنه قد يقبل بعض المتشددين في ائتلاف نتنياهو زيادة الدعم المالي للفلسطينيين، لكن الحزبين اليمينيين المتطرفين بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسعيان إلى ضم الضفة الغربية ويرفضان أي خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية، وأوضحا أنهما لن يقبلا تنازلات سياسية أو إقليمية.

صفقة محتملة لدعم القضية الفلسطينية

وكجزء من صفقة محتملة، أشارت المملكة العربية السعودية أيضًا إلى أنها تتوقع أن تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين. وفي الشهر الماضي عينت السديري كأول سفير غير مقيم لها لدى الفلسطينيين، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وشدد السديري خلال زيارته للضفة الغربية، التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، على أن القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجدد التأكيد على دعم المملكة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال السديري: إن “مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 تشكل ركيزة أساسية لأي اتفاق مقبل”.

تصريحات ولي العهد

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من قادة العالم الإسلامي، وأكد مسؤولون سعوديون لصحيفة “فايننشال تايمز” أنهم سيطالبون بتنازلات أكبر، من الولايات المتحدة وإسرائيل، مقابل صفقة يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق أمام الدول العربية والإسلامية الأخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من جهته، كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل. وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء له مع قناة فوكس نيوز، أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.