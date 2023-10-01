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مدرب السيتي لم يذكر اسمه في المؤتمر الصحفي

نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب الكوري الجنوبي هوانج هي تشان لاعب فريق وولفرهامبتون في إهداء فريقه للنقاط الثلاث في مباراة مانشستر سيتي أمس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للمدرب الإسباني بيب جوارديولا وهو يسخر من اللاعب هوانج هي تشان حيث لم يذكر اسمه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة واكتفى بذكر ” ذلك الشاب الكوري”.

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الكثيرون اعتبروا أن هدف الفوز الذي سجله هوانج هي لفريق وولفرهامبتون بمثابة العقاب لجوارديولا ومانشستر سيتي بسبب تصريحاته التي وُصفت بأنها تصريحات تدل على عدم احترام الخصم.

ملخص مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

وفي مباراة أمس، سجل البرتغالي روبن دياز الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريق السماوي عبر نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 59.

وبحلول الدقيقة الـ 66 سجل اللاعب الكوري الجنوبي هوانج هي تشان الهدف الثاني لفريق وولفرهامبتون.

وبعد المباراة، أصبح رصيد وولفرهامبتون سبع نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد فريق أبناء المدرب جوارديولا المتصدر عند 18 نقطة في المركز الأول.

وولفرهامبتون ضد مان سيتي

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد، وفاز توتنهام على ليفربول بنتيجة 2-1.

وولفرهامبتون ضد مان سيتي

 

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