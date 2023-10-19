القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا نجوم النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن وظائف شاغرة للجنسين بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن 3 توضيحات من التأمينات منها خطوات معرفة المستحقات
حرص نجوم نادي النصر على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته لتدريبات النصر وتجهيز مفاجأة خاصة له، وذلك بمناسبة وصوله لـ 40 هدفًا في عام 2023 احتل بهم صدارة قائمة هدافي العالم.
وكان رونالدو سجل ثنائية في شباك منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ليصل للهدف رقم 40، متخطيًا اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز 39 هدفًا وكيليان مبابي الذي سجل 35 هدفًا.
ويتواجد رونالدو في صدارة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 9 أهداف متساويًا مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
🎬 نجومنا قرروا مفاجأة زميلهم نجم #النصر كريستيانو رونالدو والاحتفاء بأرقامه القياسية 🤩 pic.twitter.com/IdpwzcoNuQ
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2023