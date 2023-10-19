نجوم النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو

حرص نجوم نادي النصر على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته لتدريبات النصر وتجهيز مفاجأة خاصة له، وذلك بمناسبة وصوله لـ 40 هدفًا في عام 2023 احتل بهم صدارة قائمة هدافي العالم.

وكان رونالدو سجل ثنائية في شباك منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ليصل للهدف رقم 40، متخطيًا اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز 39 هدفًا وكيليان مبابي الذي سجل 35 هدفًا.

ويتواجد رونالدو في صدارة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 9 أهداف متساويًا مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.