هازارد يعتزل كرة القدم

أعلن النجم البلجيكي إدين هازارد اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي وذلك بعد مسيرة دامت 16 عامًا في الملاعب.

وكتب اللاعب البلجيكي عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” : ” بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب لكرة القدم، لقد لعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم”.

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق: ” خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة العديد من المدربين والزملاء الرائعين، شكرًا لكم جميعًا سوف أفتقدكم كثيرًا، وأيضًا شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ولكل الأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة”.

وتابع: ” حان الآن الوقت لخوض تجربة جديدة، أراكم خارج الملعب في المرات المقبلة يا أصدقائي”.

مسيرة هازارد

وبدأ هازارد صاحب الـ 32 عامًا مسيرته في نادي ليل الفرنسي حيث لعب معه بداية من عام 2007 حتى عام 2012، ثم انضم لتشيلسي الإنجليزي في الفترة من 2012 حتى 2019، ولعب لريال مدريد خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه صيف العام الحالي، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.

وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.

معاناة مع ريال مدريد

وبسبب الوزن الزائد وكثرة الإصابات وقلة اللياقة البدنية حقق اللاعب البلجيكي أرقامًا مخيبة مع النادي الملكي حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإسباني خلال 54 مباراة في 4 سنوات كما أن هازارد لم يشارك ضد برشلونة في أي كلاسيكو في الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا خلال تواجده لمدة 4 سنوات مع الريال.