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بعد رحيله عن دي سي يونايتد

واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع واين روني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

برمنجهام يتعاقد مع واين روني

وكان واين روني صاحب الـ37 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دي سي يونايتد الأمريكي قبل يومين، وسبق له أن درب ديربي كاونتي في إنجلترا.

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وذكر نادي برمنجهام سيتي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “يسر النادي أن يعلن عن تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 سنوات ونصف”.

واين روني
النادي يُرحب بروني – المصدر bcfc

وأضاف: “يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عامًا، وجون أوشيه مساعد مدرب جمهورية إيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد”.

ومن جانبه، علق واين روني على تعاقده لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي.. من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي”.

واين روني
روني – المصدر as

برمنجهام سيتي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برمنجهام سيتي المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم.

برمنجهام سيتي
لاعبو برمنجهام – المصدر @BCFC

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