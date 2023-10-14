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علينا العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن السعودية تستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف.

وقف إطلاق النار

وأضاف الأمير فيصل فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: “أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية”.

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وتابع وزير الخارجية “علينا العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية لـ ⁧غزة، ونحتاج جهداً جماعياً لوقف دوامات العنف”.

حماية المدنيين في غزة

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة.

 

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