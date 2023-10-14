وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن السعودية تستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف.
وأضاف الأمير فيصل فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: “أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية”.
وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في #الرياض#السعودية#غزة#العربية pic.twitter.com/p4QRxo8LZU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 14, 2023
وتابع وزير الخارجية “علينا العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية لـ غزة، ونحتاج جهداً جماعياً لوقف دوامات العنف”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة.