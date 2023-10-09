وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إحصائي حيوي.

– عالم أبحاث أول.

– أخصائي مختبرات.

– مساعد أمين المكتبة (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 24 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 1 ربيع الثاني 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)