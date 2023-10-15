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وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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