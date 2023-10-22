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لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض

وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى حسب المسميات والشروط التالي:

الوظائف المتاحة

– أخصائي تعاون دولي ومحلي

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المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، علاقات عامة، علاقات دولية) أو ما يعادلها (لا يشترط وجود خبرة).

– مدير إدارة الترميز الطبي

المتطلبات: دبلوم فأعلى في تخصص (إدارة معلوماتية صحية، الترميز الطبي المعتمد) أو مايعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم فأعلى في التخصصات المطلوب.
– توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المجلس:

المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة، يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/4/11هـ.

 

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